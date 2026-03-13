Thiès : il vole des chèvres et les revend à Bambilor, 2 ans de prison ferme

Trois individus ont comparu devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour répondre de faits présumés de vol de bétail.

Il s’agit de :



A. Bâ (22 ans)

A. Touré (41 ans)

A. Konaté (22 ans)



Ils étaient accusés d’avoir soustrait 17 chèvres appartenant à A. Sow et M. Ndiaye, avant d’en revendre une partie.





Lors de l’audience, A. Bâ, présenté comme le principal suspect dans cette affaire, a reconnu les faits, tout en dédouanant ses deux coprévenus. « J’ai agi seul. Les deux autres ne sont pas impliqués dans le vol », a-t-il déclaré devant les juges.





Toutefois, il a affirmé n’avoir dérobé que six chèvres, et non les dix-sept évoquées dans la plainte.



Selon son récit, les faits se seraient produits dans l’après-midi.





Le jeune homme explique avoir trouvé les chèvres dans la brousse vers 15 heures. Il les aurait ensuite conduites vers Keur Moussa.





Cherchant à les revendre rapidement, il dit avoir sollicité A. Touré afin de l’aider à trouver un moyen de transport pour les acheminer vers Bambilor, où il comptait les vendre.



D’après les déclarations faites à la barre, A. Touré serait ensuite revenu accompagné de A. Konaté ainsi que du chauffeur M. Diop.





Ce dernier aurait été payé 18 000 FCFA pour assurer le transport.





Les prévenus ont ainsi effectué un premier voyage, au cours duquel six chèvres ont été transportées et revendues à Bambilor pour 180 000 FCFA.





Mais leur opération ne s’est pas arrêtée là. Alors qu’ils tentaient d’effectuer un second transport, ils ont été surpris puis interpellés, mettant ainsi fin à leur projet.







De leur côté, A. Touré et A. Konaté ont rejeté toute responsabilité dans cette affaire. Ils affirment avoir simplement accepté d’aider à transporter les animaux, sans savoir qu’il s’agissait de chèvres volées.



Les deux hommes soutiennent ainsi qu’ils ignoraient totalement l’origine frauduleuse des bêtes.



Lors de l’audience, M. Ndiaye, l’une des parties civiles, a expliqué que les prévenus avaient été arrêtés au moment où ils tentaient d’effectuer un deuxième transport.





Il a demandé au tribunal de lui accorder 400 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. De son côté, l’autre victime, A. Sow, a sollicité 500 000 FCFA en réparation du préjudice subi.





Le procureur de la République a pour sa part requis l’application stricte de la loi.



Après avoir examiné les faits et entendu les différentes parties, le tribunal des flagrants délits de Thiès a rendu son verdict.



Les juges ont :



relaxé A. Touré et A. Konaté au bénéfice du doute , faute de preuves suffisantes de leur implication dans le vol ;

déclaré A. Bâ coupable de vol de bétail.



Le jeune homme de 22 ans a été condamné à :



deux ans de prison ferme

une amende de 500 000 FCFA



Il devra également verser :



400 000 FCFA à M. Ndiaye

500 000 FCFA à A. Sow

à titre de dommages et intérêts.

