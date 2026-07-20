Les précipitations, parfois soutenues, ont arrosé de nombreux quartiers de la capitale du Rail, offrant un répit face aux fortes chaleurs observées ces derniers jours. Plusieurs axes routiers ont été momentanément ralentis par les fortes averses, obligeant automobilistes, conducteurs de motos et piétons à redoubler de prudence.





Quelques heures auparavant, l'ANACIM avait annoncé un épisode pluvio-orageux touchant plusieurs régions du Sénégal, dont Thiès. Les prévisions se sont matérialisées au cours de la soirée et se sont poursuivies durant une bonne partie de la nuit.





Même si aucun incident majeur n'a été signalé dans l'immédiat, les autorités invitent les populations à rester vigilantes, en particulier dans les zones habituellement exposées aux inondations. Les usagers de la route sont également appelés à adapter leur conduite en raison de la chaussée glissante et de la baisse de visibilité.



Cette pluie constitue l'un des épisodes marquants de l'hivernage dans la région de Thiès. Les services météorologiques continuent de suivre l'évolution de la situation et recommandent aux populations de rester attentives aux prochains bulletins de l'ANACIM en cas de nouvelles perturbations.

