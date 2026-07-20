Les auditions publiques portant sur les conditions de préparation, d’organisation et de participation de la délégation sénégalaise à la Coupe du monde 2026 ont été reportées. L’annonce a été faite ce lundi par la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de l’Assemblée nationale.

Dans un communiqué signé par son président, le député El Hadji Gueye, la Commission indique que cette décision est liée à des contraintes du calendrier parlementaire ainsi qu’à la nécessité de mieux coordonner ces auditions avec les autres travaux en cours au sein de l’institution.

Elle précise toutefois que ce report ne remet pas en cause la tenue de cette initiative. Au contraire, il doit permettre d’assurer une meilleure préparation et une organisation plus efficace des auditions destinées à examiner la participation du Sénégal à la Coupe du monde 2026.

La Commission informe que les nouvelles dates seront communiquées après des concertations avec les différentes parties concernées.

Elle réaffirme enfin sa volonté de promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et la redevabilité dans la gestion du sport au Sénégal.