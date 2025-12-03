Thiès : cinq individus interpellés pour actes contre nature au quartier Escale

L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel fiable, faisant état d’un regroupement jugé suspect dans un appartement de la localité. Informée de la situation, la Brigade de Recherches (BR) a rapidement été mobilisée et a effectué une descente ciblée sur les lieux indiqués.



À l’arrivée des forces de l’ordre, cinq personnes ont été trouvées à l’intérieur de l’appartement et immédiatement interpellées.



La fouille de la chambre occupée par les mis en cause a permis la saisie de plusieurs éléments, notamment :



de la vaseline ;

des comprimés, dont la nature exacte n’a pas encore été précisée par les enquêteurs.

Bien qu’aucun flagrant délit n’ait été constaté sur place, les éléments recueillis ont été jugés suffisants pour justifier leur placement en garde à vue.



Lors de leur audition, les cinq individus ont reconnu leur appartenance à la communauté homosexuelle. Ils ont expliqué leur présence dans l’appartement par une invitation lancée par l’un d’entre eux, dans le cadre de la préparation d’un défilé de mode prévu dans un restaurant de la ville.



Toutefois, ces explications n’ont pas permis de dissiper les soupçons des enquêteurs, qui poursuivent leurs investigations.



Un fait jugé particulièrement sensible a été versé au dossier : l’un des individus interpellés a déclaré être séropositif, affirmant ne pas avoir informé les autres personnes présentes de son statut sanitaire. Cet élément a été officiellement consigné dans la procédure d’enquête.



Les cinq mis en cause demeurent en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer précisément les faits reprochés, les responsabilités individuelles et d’éventuelles infractions connexes prévues par la loi.

