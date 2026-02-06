DISCOM : rencontre stratégique avec les partenaires socio-économiques et institutionnels à l’UIDT de Thiès

Le projet DISCOM est un partenariat académique soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD), à travers les mécanismes de coopération académique Afrique–France, avec l’appui de partenaires internationaux et nationaux.





L’objectif principal de cette rencontre était de renforcer les liens entre l’université et le tissu socio-économique, afin d’ancrer durablement les formations dans les besoins concrets du marché. Les échanges ont mis en évidence la nécessité de former des profils qualifiés, immédiatement opérationnels dans les métiers de la distribution et de la commercialisation, notamment des produits locaux.



À travers le projet DISCOM, l’UIDT ambitionne de développer des parcours de Licence, Master et Doctorat, intégrant l’alternance et la pratique professionnelle, dans le but de faciliter l’insertion des étudiants sur le marché de l’emploi.





La rencontre a permis de consolider des synergies avec des entreprises du secteur de la distribution, des chambres de commerce et des réseaux professionnels. Auchan Sénégal figure parmi les partenaires socio-économiques mobilisés, contribuant à la professionnalisation des formations, à l’accueil d’étudiants en stage et en alternance, et à la coconstruction des contenus pédagogiques.



Le projet mobilise également des partenaires institutionnels, notamment des établissements d’enseignement supérieur comme l’Université de Lille, des universités partenaires au Sénégal, ainsi que des agences de développement engagées dans la formation et l’employabilité des jeunes.





La mise en œuvre du projet DISCOM affiche déjà des résultats probants. La première promotion de Licence 3 Commerce et Distribution comptait 35 étudiants inscrits. Au terme de l’année académique, 32 étudiants ont validé leur formation, soit un taux de réussite élevé, témoignant de la qualité de l’encadrement pédagogique et de la pertinence du modèle de formation axé sur la professionnalisation.





À travers le projet DISCOM, l’Université Iba Der Thiam de Thiès confirme sa volonté de faire de l’université un acteur majeur du développement économique et social, en valorisant les produits locaux et en répondant aux défis de l’emploi des jeunes.

