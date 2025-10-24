Menu
Thiès : cinq cas de cancer détectés lors d’une campagne de dépistage féminin


Rédigé le Dimanche 26 Octobre 2025 à 11:39


À Thiès, une campagne de dépistage et de sensibilisation sur les cancers du col de l’utérus et du sein a permis d’examiner 260 femmes. Cinq cas positifs ont été recensés, tandis que 55 filles ont reçu le vaccin contre le papillomavirus.


À Thiès, une campagne de dépistage et de sensibilisation sur les cancers féminins a permis d’examiner 260 femmes, parmi lesquelles cinq cas positifs ont été identifiés, selon les organisateurs.

L’initiative, portée par le Regroupement des enfants de la garde républicaine (REGAR), s’inscrivait dans le cadre d’Octobre rose, la campagne internationale dédiée à la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus.

Parmi les femmes dépistées, deux avaient entre 25 et 49 ans, tandis que les trois autres étaient âgées d’au moins 50 ans, a précisé Samba Mamadou Ba, secrétaire général du REGAR. En parallèle, 55 jeunes filles ont été vaccinées contre le papillomavirus humain (HPV), principal agent responsable de ces cancers.

La campagne, organisée au poste de santé de Sampathé, a bénéficié du soutien de l’Association des sages-femmes de la région de Thiès, qui a assuré le dépistage gratuit.

Pour Abdoulaye Gaye, secrétaire national à la santé du REGAR, la prévention demeure l’arme la plus efficace contre ces maladies : « Le cancer est une maladie insidieuse et sournoise, et seule la prévention peut nous protéger. »

De son côté, Bineta Diallo, membre du réseau des “badjénou gokh”, a exhorté les parents à faire vacciner leurs filles âgées de 9 à 14 ans, afin de renforcer la prévention et d’éviter les réticences face à la vaccination.

aps




