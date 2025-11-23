Ziguinchor enregistre 491 nouveaux cas de VIH entre janvier et septembre 2025





Entre janvier et septembre 2025, les services de santé de Ziguinchor ont recensé 491 nouvelles infections au VIH, parmi lesquelles figurent 16 enfants. L’information a été donnée par Maïmouna Guèye Sané, conseillère technique responsable du programme VIH à la direction régionale de la Santé.



Elle a rappelé que la région compte encore 4 656 personnes porteuses du virus sans connaître leur statut. Ce groupe se compose de 451 enfants, 1 931 hommes et 2 264 femmes. Ces précisions ont été partagées lors d’un échange avec la presse, à l’occasion de la Journée mondiale dédiée à la lutte contre le Sida, placée sous le thème “Surmonter les perturbations et transformer la réponse”.



Mme Sané a expliqué que la position frontalière de Ziguinchor, caractérisée par des déplacements réguliers entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie, constitue un facteur qui augmente le risque de propagation du virus dans la région.



Sur les 491 personnes dépistées positivement, 371 seulement ont été admises dans des structures de prise en charge. Ce manque de suivi, selon elle, peut favoriser l’évolution de l’infection chez ceux qui ne bénéficient pas d’un traitement adéquat.



Avec une prévalence régionale de 1,5 %, Ziguinchor demeure l’une des zones les plus touchées du pays, alors que la moyenne nationale est estimée à 0,3 %. Actuellement, 2 642 patients y sont suivis, répartis dans huit sites spécialisés. Toutefois, seuls 1 642 se rendent régulièrement à leurs rendez-vous médicaux.



La conseillère a insisté sur la nécessité d’une mobilisation communautaire forte afin de réduire la stigmatisation, encourager le dépistage et soutenir l’observance des traitements. Elle a également souligné les progrès réalisés dans la prévention, notamment grâce à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) et à la prophylaxie post-exposition (PEP), désormais accessibles aux personnes exposées à un risque.



Elle a enfin appelé à une attention particulière pour les enfants nés avec le virus, rappelant que leur avenir dépend largement du soutien apporté par leurs communautés.

