Produits SOFTCARE : l’ARP autorise leur remise sur le marché après de nouvelles vérifications





Quelques jours après avoir ordonné le retrait des produits SOFTCARE du marché national, l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) a publié un nouveau communiqué apportant des éclaircissements sur les résultats définitifs de l’inspection menée dans l’unité de production de Sindia, située dans la région de Thiès.



Cette prise de position s’inscrit dans le cadre du suivi des recommandations issues de la première mission de contrôle. L’ARP précise avoir examiné de manière approfondie l’ensemble des documents transmis par SOFTCARE SN COMPANY LIMITED, en réponse à sa correspondance officielle, afin de clarifier les conditions de fabrication des produits concernés.



Les nouvelles conclusions indiquent que les matières premières périmées, initialement signalées lors de l’inspection, n’ont pas été utilisées dans le processus de production. Cet élément a conduit l’autorité de régulation à revoir son appréciation du dossier.



À l’issue de cette réévaluation, l’ARP affirme que les couches pour bébés et les serviettes hygiéniques de la marque SOFTCARE respectent les normes en vigueur. Les produits sont ainsi déclarés conformes et autorisés à être remis sur le marché national.



Cette annonce met fin à plusieurs jours de préoccupations parmi les consommateurs, suscitées par les premières conclusions de l’inspection et les interrogations sur la fiabilité de la chaîne de production.



Toutefois, l’Agence souligne que cette décision ne remet pas en cause son dispositif de contrôle. Elle réaffirme sa volonté de maintenir une surveillance régulière des unités de production, dans le cadre de sa mission de protection de la santé publique.



Selon l’ARP, cet épisode démontre l’importance des mécanismes de contrôle réglementaire et du dialogue avec les industriels, afin de garantir la sécurité des consommateurs tout en assurant la continuité de l’approvisionnement du marché.

