C’est quoi le « kneeling jump squat », censé révéler votre âge biologique ?

Un test pour déterminer l’âge physique et biologique de votre corps. Voilà ce que promet ce défi relevé par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Il s’agit de réaliser un mouvement athlétiquement exigeant qui, si vous le réussissez, montre que vos capacités sportives sont celles d’une personne de moins de 30 ans. Cet enchaînement s’appelle le « kneeling jump squat », indique TF1 Info ce vendredi.





Il consiste à commencer agenouillé au sol puis, depuis cette position, sauter pour se retrouver en position de squat avant de se redresser pour finir debout. De nombreux anonymes se sont filmés en train de se prêter au jeu, avec plus ou moins de succès. C’est aussi le cas de certains sportifs ou ex-sportifs professionnels, comme la star de baseball américaine Derek Jeter, 51 ans, qui a réussi l’enchaînement.



Au-delà de la révélation de votre âge biologique, qui dépend de nombreux autres facteurs que l’accomplissement d’un enchaînement physique, le « kneeling jump squat », ou squat sauté agenouillé, révèle des informations supplémentaires. Cité par la version américaine de HuffPost, James McMillian, responsable d’un centre de remise en forme, a ainsi estimé qu’il permettait d’évaluer « la coordination, l’équilibre, la mobilité et l’explosivité, des qualités qui déclinent toutes avec l’âge ».