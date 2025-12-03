Menu
L'Actualité au Sénégal

Dahra Djoloff : un élève échappe de justesse à une tentative d’enlèvement, l’inquiétude grandit à Linguère


Rédigé le Mercredi 17 Décembre 2025 à 13:40 | Lu 45 fois Rédigé par


À Dahra Djoloff, un collégien de 16 ans a échappé à une tentative d’enlèvement. Cet incident ravive les inquiétudes sécuritaires dans le département de Linguère.


Les habitants de la ville de Dahra Djoloff, dans le département de Linguère, restent profondément marqués par un incident survenu vendredi dernier, au cours duquel un élève de 16 ans, inscrit en classe de troisième au collège d’enseignement de la commune, a frôlé un enlèvement.

D’après des témoignages recueillis sur place, l’adolescent a été intercepté par cinq individus circulant à bord d’un véhicule de type 4x4 aux vitres teintées. Après avoir maîtrisé le jeune garçon, ils auraient tenté de le forcer à monter dans le véhicule.

Face à la situation, l’élève a crié à l’aide, alertant les habitants des alentours. Craignant une réaction rapide des riverains, les individus ont pris la fuite, laissant la victime sur place avec des blessures légères.

Informée des faits, la brigade de gendarmerie de Dahra s’est rendue sur les lieux pour effectuer les constatations nécessaires et a ouvert une enquête afin d’identifier les auteurs de cette tentative.

Cet incident survient dans un climat de préoccupations sécuritaires croissantes dans le département de Linguère, où des cas similaires suscitent de plus en plus d’inquiétude au sein des populations.

Par ailleurs, une autre situation alimente l’angoisse des habitants. Un jeune homme de 18 ans, domicilié à Barkédji, est porté disparu depuis environ trois semaines. Selon des informations concordantes, des individus s’étaient rendus à son domicile pour lui proposer une opportunité de travail. Le lendemain de cette rencontre, il s’est déplacé à Dahra Djoloff et n’a plus donné signe de vie depuis.

Des sources indiquent que ses proches auraient été contactés par téléphone, avec une demande de versement de 700 000 francs CFA en échange de sa libération.

Face à ces événements, les populations du département de Linguère appellent les autorités à renforcer les dispositifs de sécurité existants. Elles plaident notamment pour une présence accrue des forces de sécurité et l’implantation de services de police rurale dans l’ensemble des communes, afin d’assurer la protection des personnes et de leurs biens.




