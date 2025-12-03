Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiès : chaos nocturne après le grand combat de lutte


Rédigé le Lundi 8 Décembre 2025 à 14:12 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La ville de Thiès a vécu des moments de grande confusion ce dimanche 7 décembre 2025, à la sortie du combat de lutte organisé au champ de courses Ndiaw Macodou Diop, près du camp Gmi Tropical.
À la fin de l’événement, une foule compacte a envahi les rues, transformant plusieurs artères en zones de forte insécurité.


Pendant une trentaine de minutes, l’axe rond-point champ de courses – station Total, reliant Hersent, Diamaguène et Mbambara Alé Lo, a été le théâtre de scènes troublantes.
Des groupes d’individus opportunistes, profitant de la bousculade, s’en prenaient aux passants et s’emparaient d’objets personnels : téléphones, sacs, accessoires.
Certains étaient équipés d’armes blanches, accentuant la panique.
Même les conducteurs de motos-taxis ont dû abandonner leurs passagers pour éviter d’être pris dans le tumulte.

Il a fallu une intervention rapide et coordonnée des unités du commissariat central, du commissariat du 1er arrondissement et du poste des Parcelles-Assainies pour rétablir le calme dans la zone.

Les habitants ont pointé du doigt plusieurs dysfonctionnements :
– non-respect des horaires de fin du combat,
– manque d’encadrement sur les itinéraires,
– absence d’un dispositif de sécurité suffisant.

Selon eux, ces failles ont contribué à amplifier le désordre et la peur qui ont secoué le secteur.



Lat Soukabé Fall

