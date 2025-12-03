Thiès : chaos nocturne après le grand combat de lutte

Pendant une trentaine de minutes, l’axe rond-point champ de courses – station Total, reliant Hersent, Diamaguène et Mbambara Alé Lo, a été le théâtre de scènes troublantes.

Des groupes d’individus opportunistes, profitant de la bousculade, s’en prenaient aux passants et s’emparaient d’objets personnels : téléphones, sacs, accessoires.

Certains étaient équipés d’armes blanches, accentuant la panique.

Même les conducteurs de motos-taxis ont dû abandonner leurs passagers pour éviter d’être pris dans le tumulte.



Il a fallu une intervention rapide et coordonnée des unités du commissariat central, du commissariat du 1er arrondissement et du poste des Parcelles-Assainies pour rétablir le calme dans la zone.



Les habitants ont pointé du doigt plusieurs dysfonctionnements :

– non-respect des horaires de fin du combat,

– manque d’encadrement sur les itinéraires,

– absence d’un dispositif de sécurité suffisant.



Selon eux, ces failles ont contribué à amplifier le désordre et la peur qui ont secoué le secteur.

