Diamaguène Sicap Mbao : un agent interpellé pour des actes graves sur une fillette

Le 5 décembre 2025, aux environs de 21 heures, la mère de la fillette, N. Diouf, se présente au commissariat pour signaler une situation préoccupante concernant sa fille F. B. N., née en 2014. Elle dit avoir découvert que l’enfant subissait des comportements inappropriés de la part de son cousin, domicilié dans la même zone.

Entendue en présence de sa mère, la fillette explique que ces situations dureraient depuis plusieurs années. Elle ajoute qu’elle n’osait rien dire parce que le mis en cause la menaçait, utilisant même parfois un couteau pour la terroriser.



Ce même jour, la mère remarque des manifestations physiques inhabituelles chez l’enfant. Intriguée et inquiète, elle l’interroge. C’est à ce moment-là que la fillette raconte ce qu’elle vivait depuis longtemps.



Dès réception de la plainte, une équipe se met en mouvement. L’homme tentait déjà de quitter le quartier après avoir appris que l’affaire avait éclaté. Les agents l’interpellent avant qu’il ne réussisse à disparaître.



Interrogé brièvement, Doudou Ndiaye admet les faits, selon les informations rapportées par Libération.



La communauté locale, choquée d’apprendre qu’une telle situation se déroulait au sein d’une même famille, attend désormais la sui

