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Thiès célèbre le 18 Safar : FGS IMMO au rendez-vous


Rédigé le Dimanche 19 Juillet 2026 à 13:13 | Lu 36 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À l'occasion de la célébration du 18 Safar à Thiès, la société FGS IMMO a pris une part active à la caravane organisée en marge de cet important rendez-vous religieux. L'initive a permis à l'entreprise d'aller à la rencontre des populations et des nombreux fidèles venus participer aux différentes activités commémoratives.


Tout au long de la caravane, les équipes de FGS IMMO ont mis en avant leurs services dans les domaines de la gestion immobilière, de la vente de terrains et du bâtiment. L'objectif était également de renforcer les liens de proximité avec les habitants de Thiès tout en partageant les valeurs de solidarité et de fraternité qui caractérisent cette journée de recueillement.
 

La caravane a parcouru plusieurs artères de la ville dans une ambiance conviviale, marquée par une forte mobilisation des participants. Entre animations, échanges avec les populations et messages de sensibilisation, l'événement a contribué à donner un éclat particulier à la commémoration du 18 Safar, célébrée chaque année par la communauté mouride.
 
Par cette participation, FGS IMMO réaffirme son engagement citoyen et sa volonté d'accompagner les initiatives sociales, culturelles et religieuses à Thiès. L'entreprise entend poursuivre cette dynamique de proximité avec les populations tout en contribuant au développement local à travers ses activités immobilières.



Lat Soukabé Fall

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