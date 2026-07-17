Tout au long de la caravane, les équipes de FGS IMMO ont mis en avant leurs services dans les domaines de la gestion immobilière, de la vente de terrains et du bâtiment. L'objectif était également de renforcer les liens de proximité avec les habitants de Thiès tout en partageant les valeurs de solidarité et de fraternité qui caractérisent cette journée de recueillement.





La caravane a parcouru plusieurs artères de la ville dans une ambiance conviviale, marquée par une forte mobilisation des participants. Entre animations, échanges avec les populations et messages de sensibilisation, l'événement a contribué à donner un éclat particulier à la commémoration du 18 Safar, célébrée chaque année par la communauté mouride.



Par cette participation, FGS IMMO réaffirme son engagement citoyen et sa volonté d'accompagner les initiatives sociales, culturelles et religieuses à Thiès. L'entreprise entend poursuivre cette dynamique de proximité avec les populations tout en contribuant au développement local à travers ses activités immobilières.

