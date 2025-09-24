Thiès : aucun cas confirmé de MPOX, 12 cas de Dengue recensés en 2025





La Direction régionale de la Santé de Thiès, dirigée par le Docteur Mama Moussa Diaw, a présenté cet après-midi la situation épidémiologique actuelle de la région.



Concernant l’épidémie de MPOX, douze cas suspects ont été signalés : quatre dans le district sanitaire de Thiès, trois à Mbour, deux à Thiadiaye, deux à Tivaouane et un à Pout. Tous les échantillons se sont révélés négatifs, confirmant ainsi qu’aucun cas de MPOX n’a été enregistré dans la région.



Pour ce qui est de la fièvre de la Vallée du Rift, le pays a notifié cinquante-six cas positifs, dont huit décès. Les régions touchées à ce jour sont Saint-Louis, Matam et Louga. La région de Thiès, pour sa part, n’a signalé aucun cas suspect.



S’agissant de la Dengue, quarante-sept cas suspects ont été recensés dans la région de Thiès pour l’année 2025, dont douze ont été confirmés par test PCR. Les districts concernés sont Mbour (28 cas), Thiès (17) et Joal-Fadiouth (2). Par ailleurs, un cas de chikungunya avait été détecté dans le district de Mbour le 21 février 2025 dans le cadre de la surveillance sentinelle. Tous les patients atteints ont depuis guéri.



Face à la presse, le Dr Mama Moussa Diaw a appelé les populations à renforcer les mesures préventives, notamment dans la manipulation des denrées alimentaires, des produits laitiers et de la viande, afin de limiter les risques sanitaires.

