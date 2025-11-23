Thiès : Un sexagénaire retrouvé mort au bord de la route à Hersant

Transporté à la morgue de l’hôpital régional de Thiès, l’homme n’a pas encore été identifié. Les circonstances exactes de sa mort demeurent inconnues, et aucune piste ne semble privilégiée pour le moment. Les autorités locales ont ouvert une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire et déterminer les causes du décès.



Les habitants du quartier Hersant, profondément choqués, témoignent d’un climat d’inquiétude. Certains évoquent la nécessité de renforcer la sécurité dans la zone, tandis que d’autres appellent à la prudence et à la collaboration avec les forces de l’ordre pour aider à identifier la victime et comprendre ce qui s’est passé.



Ce drame rappelle l’importance de la vigilance et de la solidarité dans les quartiers de Thiès, où des incidents similaires, bien que rares, peuvent profondément marquer la communauté. La police et les autorités sanitaires poursuivent leurs investigations pour fournir des réponses à la population.

