Scandale au Tribunal : le plaignant de l’affaire Pène roué de coups après le procès


Rédigé le Dimanche 30 Novembre 2025 à 12:01 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène d’une rare violence s’est déroulée, mercredi 27 novembre, au cœur même du Palais de Justice de Dakar. Ce qui devait être une simple audience s’est transformé en un chaos total lorsque Sory Sawané, plaignant dans une affaire d’escroquerie au visa, a été pris à partie et passé à tabac par des proches du prévenu.


Les faits sont survenus au sortir de la salle 1, où se tenait une audience des flagrants délits opposant Sory Sawané à Daouda Pène, actuellement en détention pour escroquerie au visa.
À peine l’audience levée, plusieurs membres de la famille du prévenu ont encerclé le plaignant avant de le frapper violemment, et ce en plein Palais de Justice — lieu pourtant dédié à la protection des justiciables et au respect de la loi.

 

Alertés par les cris, les gendarmes ont aussitôt mis fin à l’agression.
Grièvement blessé, Sory Sawané a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Son certificat médical fait état d’une incapacité temporaire de travail (ITT) de 3 jours.

 

Deux assaillants — Allou Pène et Mbacké-Guye — ont été immédiatement interpellés puis remis à la Division des Investigations Criminelles (DIC). Ils ont été déférés au parquet pour :

  Association de malfaiteurs

  Coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 3 jours

Un troisième individu impliqué dans l’agression, Modou Pène, oncle du prévenu, a réussi à prendre la fuite et est activement recherché par les enquêteurs.



