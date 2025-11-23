Commune de Tassette: Une élève en détresse se jette dans un puits après avoir mis son chien en danger

Rédigé le Samedi 29 Novembre 2025 à 22:38 | Lu 41 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall

La communauté est sous le choc après un drame survenu ce matin. Aida Diallo, élève au CEM de Tassette, s’est jetée dans un puits situé dans la concession familiale, après avoir fait tomber son chien domestique dans le puits avant de s’y introduire. Heureusement, le chien a été retrouvé vivant grâce à l’intervention rapide des pompiers.



Selon ses proches, Aida, 25 ans, traversait une période difficile depuis environ 8 ans . Une souffrance psychique profonde qui, selon la famille, s’est intensifiée après un mariage. Malgré les efforts pour la soutenir, elle a ouvert le couvercle du puits seule, avant de s’y jeter, geste tragique qui traduit un désespoir extrême. Alertés, les pompiers de la commune de Tassette sont arrivés promptement. Malheureusement, Aida était déjà décédée à leur arrivée. Son chien, quant à lui, a survécu. Ce drame laisse la communauté sous le choc.

Ce décès met cruellement en lumière l’urgence d’un soutien psychologique adapté pour les personnes en détresse, mais aussi la nécessité de sécuriser les puits et points d’eau autour des habitations. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes, tandis que la famille et les habitants appellent à la solidarité dans cette douloureuse épreuve.

