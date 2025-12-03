Thiès : Un motard Jakarta en garde à vue après avoir insulté et filmé le chef de poste

Le jeune homme est poursuivi pour rébellion, outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, et collecte illicite de données à caractère personnel, en raison de l’enregistrement sans consentement. Il a été placé en garde à vue en attendant que la justice tranche sur son cas.

Les autorités rappellent que tout comportement réfractaire ou irrespectueux à l’égard des forces de l’ordre est strictement sanctionné conformément à la législation sénégalaise, et que la diffusion non autorisée de contenus filmés au commissariat peut également entraîner des poursuites pénales.

Lors de sa présentation au commissariat urbain de Thiès, la situation a rapidement dégénéré. Selon les rapports de police, Adama Guèye a insulté le chef de poste tout en le filmant à son insu avec son téléphone portable, ce qui constitue un double manquement aux règles légales.