Thiès : Un motard Jakarta en garde à vue après avoir insulté et filmé le chef de poste


Rédigé le Lundi 22 Décembre 2025 à 15:39 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un incident inhabituel s’est produit le 19 décembre 2025 au rond‑point de la station Apide Diakhao, dans la ville de Thiès. Adama Guèye, un conducteur de moto Jakarta âgé de 24 ans et domicilié à la Zac Nord de Nguinth, a été arrêté lors d’un contrôle routier pour non-respect du port du casque.


Lors de sa présentation au commissariat urbain de Thiès, la situation a rapidement dégénéré. Selon les rapports de police, Adama Guèye a insulté le chef de poste tout en le filmant à son insu avec son téléphone portable, ce qui constitue un double manquement aux règles légales.
Le jeune homme est poursuivi pour rébellion, outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, et collecte illicite de données à caractère personnel, en raison de l’enregistrement sans consentement. Il a été placé en garde à vue en attendant que la justice tranche sur son cas.
Les autorités rappellent que tout comportement réfractaire ou irrespectueux à l’égard des forces de l’ordre est strictement sanctionné conformément à la législation sénégalaise, et que la diffusion non autorisée de contenus filmés au commissariat peut également entraîner des poursuites pénales.


