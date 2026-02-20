Thiès : Trois mois avec sursis pour des coups de machette sur fond de conflit foncier

Une dispute qui tourne au drame

Les faits se sont produits dans un champ appartenant à la famille. Selon le témoignage de la victime à la barre, une simple querelle verbale s’est rapidement transformée en altercation violente. Après un échange d’insultes, B. Ndione aurait saisi une machette et asséné trois coups à son frère.



Blessé, J. Ndione a bénéficié d’un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de plusieurs jours.





Le prévenu reconnaît les faits

À la barre, B. Ndione n’a pas nié avoir porté les coups. Toutefois, il a contesté toute intention de blesser gravement.



« C’est lui qui m’a attaqué en premier avec un bâton. Je me suis défendu avec ma machette », a-t-il déclaré devant le tribunal, avant de présenter ses excuses à la victime et à la juridiction.



Malgré ces explications, le parquet a estimé que les faits étaient suffisamment établis et a requis l’application de la loi.





Une peine assortie du sursis

Après en avoir délibéré, le tribunal a déclaré B. Ndione coupable et l’a condamné à trois mois d’emprisonnement assortis du sursis.



Cette peine signifie que le prévenu n’ira pas en prison, sauf en cas de nouvelle infraction durant le délai légal.





Un conflit familial aux lourdes conséquences

Cette affaire rappelle combien les différends fonciers, fréquents en milieu rural, peuvent rapidement dégénérer. Si la justice a opté pour une sanction clémente, elle marque néanmoins la volonté de réprimer toute forme de violence, même lorsqu’elle survient dans un cadre familial.

