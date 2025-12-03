Menu
Rédigé le Mardi 23 Décembre 2025 à 19:59 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Poursuivi pour assassinat, pédophilie et détournement de mineure, S.A Fall, âgé de 29 ans, a comparu ce mardi 23 décembre devant la Cour d’appel de Thiès. Le prévenu avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès le 27 novembre 2023. Ses avocats ont interjeté appel.


Thiès : S.A Fall jugé en appel pour le meurtre de K. Diouf

Lors de l’audience, S.A Fall a reconnu avoir tué K. Diouf, 15 ans, avec qui il entretenait une relation amoureuse. Selon ses déclarations, les faits se sont déroulés en mars 2020 à Thiès. Il expliqua avoir initialement remis 10 000 FCFA à la victime pour effectuer un test de grossesse, qu’il pensait confirmer la grossesse qu’elle lui avait attribuée.
 

Le prévenu a détaillé qu’après une discussion dans un lieu isolé, K. Diouf lui aurait révélé que ce n’était pas lui mais son oncle qui était responsable de sa supposée grossesse. Se sentant trahi, S.A Fall l’aurait ensuite étranglée avec ses mains et un cordon de pantalon, affirmant que ce geste n’était pas prémédité et qu’il s’agissait d’un accident. Il a ensuite placé le corps dans la malle de son véhicule et l’a abandonné près de l’hôpital « Dalal Xel » de Thiès.
 

Le corps de K. Diouf fut découvert aux environs de 2 heures du matin par des passants. La mère de la victime a appris la mort de sa fille sur les réseaux sociaux et réclame 20 millions FCFA à titre de dommages et intérêts. La sage-femme ayant réalisé le test de grossesse a confirmé que la victime n’était pas enceinte.
 

Les avocats de S.A Fall plaident la disqualification de l’assassinat en meurtre, arguant de l’absence de préméditation. Le procureur de la République a quant à lui requis 20 ans de réclusion criminelle, suggérant également la requalification des faits.
 

Le jugement en appel devrait être rendu prochainement.



Lat Soukabé Fall

