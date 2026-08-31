Thiès : Pour les ordonnances de sa mère, il commet un vol et écope de 2 mois ferme

Selon les éléments de l’enquête, Fallou s’était rendu au domicile de la victime et lui avait demandé un verre d’eau. Profitant du moment où Amar s’était éloigné pour aller lui servir à boire, il aurait pris le téléphone avant de quitter les lieux. La victime, après avoir constaté la disparition de son appareil, aurait consulté les images de vidéosurveillance et identifié le suspect.





Interpellé par la suite, Fallou a reconnu avoir dérobé le téléphone et expliqué l’avoir vendu à Mbaye. Devant les juges, il a tenté de justifier son geste par sa situation financière difficile. Il a déclaré avoir utilisé les 30 000 F CFA issus de la vente pour acheter les médicaments prescrits à sa mère malade.





De son côté, Mbaye a reconnu avoir acheté puis revendu l’appareil, mais a soutenu qu’il ne savait pas qu’il provenait d’un vol. Il a affirmé l’avoir revendu à 35 000 F CFA.



À l’issue des débats, le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables. Fallou a été condamné à deux mois de prison ferme et à une amende de 20 000 F CFA. Mbaye, poursuivi pour recel, écope pour sa part d’un mois de prison ferme et de 20 000 F CFA d’amende.

