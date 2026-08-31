Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : Pour les ordonnances de sa mère, il commet un vol et écope de 2 mois ferme


Rédigé le Mardi 8 Septembre 2026 à 16:59 | Lu 65 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’affaire a été jugée au tribunal d’instance de Thiès. Fallou, poursuivi pour le vol d’un téléphone portable appartenant à un certain Amar, a reconnu les faits à la barre. L’appareil, estimé à 150 000 F CFA, avait été revendu pour seulement 30 000 F CFA à Mbaye, un vendeur de téléphones poursuivi pour recel.


Thiès : Pour les ordonnances de sa mère, il commet un vol et écope de 2 mois ferme

Selon les éléments de l’enquête, Fallou s’était rendu au domicile de la victime et lui avait demandé un verre d’eau. Profitant du moment où Amar s’était éloigné pour aller lui servir à boire, il aurait pris le téléphone avant de quitter les lieux. La victime, après avoir constaté la disparition de son appareil, aurait consulté les images de vidéosurveillance et identifié le suspect.
 

Interpellé par la suite, Fallou a reconnu avoir dérobé le téléphone et expliqué l’avoir vendu à Mbaye. Devant les juges, il a tenté de justifier son geste par sa situation financière difficile. Il a déclaré avoir utilisé les 30 000 F CFA issus de la vente pour acheter les médicaments prescrits à sa mère malade.
 

De son côté, Mbaye a reconnu avoir acheté puis revendu l’appareil, mais a soutenu qu’il ne savait pas qu’il provenait d’un vol. Il a affirmé l’avoir revendu à 35 000 F CFA.
 
À l’issue des débats, le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables. Fallou a été condamné à deux mois de prison ferme et à une amende de 20 000 F CFA. Mbaye, poursuivi pour recel, écope pour sa part d’un mois de prison ferme et de 20 000 F CFA d’amende.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags