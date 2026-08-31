Fuite vers Matam : un charlatan arrêté après la disparition d’une femme mariée

Une consultation qui aurait pris une tournure inattendue

À l’origine de cette affaire, S. Baldé aurait sollicité les services du mis en cause afin de soigner sa mère. Au cours de la consultation, le prétendu guérisseur lui aurait demandé une paire de ses chaussures avant de lui remettre un talisman qu’elle devait porter autour des reins.





D’après le récit rapporté par L’Observateur, la situation aurait ensuite pris une tournure surprenante. La femme aurait progressivement abandonné son entourage familial, notamment son époux et ses enfants, avant de prendre la direction de Matam avec le suspect. Ces éléments restent toutefois au stade des déclarations rapportées dans le cadre de l'enquête.





Les gendarmes lancent les recherches

Alerté par la disparition de son épouse, le mari aurait saisi les forces de l’ordre. Les gendarmes de la Brigade de Vélingara ont alors entrepris des recherches qui auraient permis de localiser la femme à Bodji.





Mais au moment où les enquêteurs tentaient de mettre la main sur lui, S. A. Sow aurait réussi à prendre la fuite. Les recherches se sont poursuivies dans différents lieux publics, notamment les gares routières, jusqu'à son arrestation au marché hebdomadaire de Kanel.





Le suspect, père de trois enfants, a ensuite été ramené sous escorte à Vélingara, où il a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête.



Le suspect conteste certains éléments

Face aux enquêteurs, S. A. Sow aurait notamment déclaré qu’il ne savait pas que la femme était mariée. Il aurait également fourni une explication personnelle concernant sa relation présumée avec cette dernière.





Une confrontation entre le suspect, la femme concernée et des témoins était annoncée pour ce mardi 8 septembre. Cette étape devrait permettre aux enquêteurs de confronter les différentes versions et de déterminer les circonstances exactes de cette affaire.



Pour l'heure, les accusations portées contre le prétendu guérisseur devront être établies par l'enquête et, le cas échéant, par la justice. Le suspect bénéficie de la présomption d'innocence.

