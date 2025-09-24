Thiès : Pape Matar Sarr offre plus de 600 kits scolaires aux élèves

Thiès a été le théâtre d’un geste généreux de Pape Matar Sarr, le jeune footballeur international sénégalais évoluant en Europe, qui a offert plus de 600 kits scolaires à des élèves de différents établissements de la ville. Cette initiative vise à alléger la charge financière des familles à l’approche de la rentrée scolaire 2025-2026 et à promouvoir l’éducation auprès des enfants.



Les kits distribués comprenaient cahiers, stylos, crayons, trousses, sacs à dos et autres fournitures indispensables. La distribution a concerné aussi bien les élèves des écoles primaires que ceux du secondaire, touchant ainsi plusieurs centaines d’enfants issus de milieux modestes.



Lors de l’événement,Sidath Sarr, oncle de Pape Matar Sarr a pris le temps de rencontrer les enfants et d’échanger avec eux, leur prodiguant des conseils et des encouragements :

« L’éducation est la clé de notre avenir. Je souhaite que ces enfants puissent étudier dans de bonnes conditions et croire en leurs rêves. Le travail, la discipline et la persévérance leur permettront de réussir », a déclaré le footballeur, visiblement ému par les sourires des élèves.



Les parents et enseignants présents n’ont pas caché leur satisfaction et leur gratitude. Pour eux, ce geste dépasse le simple soutien matériel : il inspire et motive les enfants à se concentrer sur leurs études.



Cette action philanthropique s’inscrit dans la continuité de l’engagement social de Pape Matar Sarr, qui multiplie les initiatives au Sénégal, notamment en faveur de la jeunesse et de l’éducation. Selon plusieurs observateurs, ce type de soutien contribue à renforcer le lien entre les sportifs sénégalais de renom et leurs communautés d’origine.



Le geste de Pape Matar Sarr à Thiès rappelle que le succès professionnel peut se transformer en impact social positif, en inspirant la nouvelle génération à croire en elle et à viser l’excellence, sur le terrain comme dans la vie scolaire.

