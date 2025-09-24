Koungheul : un supporter tué à Gainth Pathé après un match de Navétanes

Selon des sources locales relayées par Emedia, les faits se sont produits peu après le coup de sifflet final. La rencontre s’était soldée par la victoire de l’équipe locale, l’ASC Walidane, sur le score de 1-0. C’est dans ce contexte post-match que la victime, supporter de l’équipe gagnante, a été la cible d’une agression à l’arme blanche.



Gravement touché, le jeune homme a rapidement perdu une grande quantité de sang. Malgré son évacuation d’urgence vers le poste de santé local, il n’a pas survécu et est décédé à son arrivée. Les habitants de la localité, encore sous le choc, décrivent une atmosphère tendue autour du stade et de ses environs.



Pour l’instant, les circonstances exactes de l’attaque restent floues. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin d’identifier et de traduire en justice l’auteur de cet acte. Les forces de l’ordre ont également lancé un appel au calme, exhortant les habitants à éviter toute escalade de violence.



Cet incident rappelle une fois de plus la nécessité de mesures de sécurité renforcées lors des rencontres sportives, notamment les matchs de Navétanes, très suivis par les populations locales et parfois le théâtre de tensions entre supporters. Les autorités locales ont indiqué qu’elles suivront de près l’évolution de la situation afin de prévenir tout risque de nouveaux incidents.

