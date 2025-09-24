Menu
Koungheul : un supporter tué à Gainth Pathé après un match de Navétanes


Rédigé le Lundi 6 Octobre 2025 à 11:21 | Lu 34 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame a endeuillé ce dimanche 6 octobre 2025 la localité de Gainth Pathé, dans le département de Koungheul. Un jeune supporter a perdu la vie après avoir été poignardé à l’issue d’un match de football opposant l’ASC Walidane de Gainth Pathé à l’ASC Jëf Jël de Ceppo, comptant pour le championnat local des Navétanes.


Koungheul : un supporter tué à Gainth Pathé après un match de Navétanes

Selon des sources locales relayées par Emedia, les faits se sont produits peu après le coup de sifflet final. La rencontre s’était soldée par la victoire de l’équipe locale, l’ASC Walidane, sur le score de 1-0. C’est dans ce contexte post-match que la victime, supporter de l’équipe gagnante, a été la cible d’une agression à l’arme blanche.

Gravement touché, le jeune homme a rapidement perdu une grande quantité de sang. Malgré son évacuation d’urgence vers le poste de santé local, il n’a pas survécu et est décédé à son arrivée. Les habitants de la localité, encore sous le choc, décrivent une atmosphère tendue autour du stade et de ses environs.

Pour l’instant, les circonstances exactes de l’attaque restent floues. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin d’identifier et de traduire en justice l’auteur de cet acte. Les forces de l’ordre ont également lancé un appel au calme, exhortant les habitants à éviter toute escalade de violence.

Cet incident rappelle une fois de plus la nécessité de mesures de sécurité renforcées lors des rencontres sportives, notamment les matchs de Navétanes, très suivis par les populations locales et parfois le théâtre de tensions entre supporters. Les autorités locales ont indiqué qu’elles suivront de près l’évolution de la situation afin de prévenir tout risque de nouveaux incidents.



Lat Soukabé Fall

