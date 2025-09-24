Thiès : L’ASC Thialy se bat pour son terrain de football face à un projet de construction

Les entraînements, matchs amicaux et tournois qui se tiennent chaque semaine sur ce terrain rassemblent des dizaines de jeunes du quartier et des environs. Au-delà du football, ce lieu offre un cadre sûr et structurant, permettant aux jeunes d’échapper à l’oisiveté et aux influences négatives.



Mais la mobilisation prend une tournure plus tendue. Selon plusieurs témoins, certains jeunes menacent désormais de recourir à la violence contre les géomètres ou toute personne chargée d’effectuer des travaux sur le terrain. « Si quelqu’un ose poser la première pierre, il devra faire face à notre colère », confie un membre du club, sous couvert d’anonymat.



Cette situation reflète les tensions foncières qui touchent plusieurs quartiers de Thiès, où les terrains utilisés par les jeunes pour le sport et les activités communautaires sont régulièrement menacés par des projets immobiliers ou institutionnels. Les dirigeants de l’ASC Thialy insistent sur le rôle crucial du sport comme outil d’éducation et de cohésion sociale, et mettent en garde contre les conséquences sociales de la disparition de cet espace.



Les habitants et les supporters du club appellent donc les autorités locales à intervenir avec prudence et à trouver une solution équilibrée, qui permette à la fois le développement scolaire et la préservation de l’activité sportive. Selon eux, détruire ce terrain serait priver la communauté d’un lieu vital pour la jeunesse et le dynamisme du quartier.

