Rédigé le Lundi 6 Octobre 2025 à 19:36


Les Lionceaux du Sénégal ont débuté le tournoi UFOA/A U17 par un match nul (1-1) contre la Sierra Leone à Bamako.


Tournoi UFOA/A U17 : le Sénégal concède le nul face à la Sierra Leone (1-1)

 

L’équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal a été tenue en échec (1-1) par celle de la Sierra Leone, ce lundi à Bamako, lors de la première journée du tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA/A) dans le groupe B.

Les Lionceaux ont été surpris dès la 12e minute par un but de Moussa Samouraï, avant d’égaliser en seconde période grâce à Souleymane Faye à la 53e minute.

Le Sénégal affrontera la Guinée, mercredi, pour la deuxième journée, avant de boucler la phase de poules le 12 octobre face à la Mauritanie.

Dans le groupe A, le Mali a largement dominé le Liberia (6-0), tandis que la Guinée-Bissau s’est imposée 2-0 face à la Gambie, dimanche.

Le tournoi UFOA/A U17 sert de phase qualificative pour la Coupe d’Afrique des nations U17, prévue en 2026.




