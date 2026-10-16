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Thiès-Ouest : polémique autour de gravats sur le boulevard Barthimée


Rédigé le Jeudi 15 Octobre 2026 à 21:46 | Lu 73 fois Rédigé par


Le dépôt de gravats sur le boulevard Barthimée, à Mbour 1, suscite une controverse entre le maire de Thiès-Ouest, Mamadou Djité, et Adama Diawara. Les deux responsables livrent des interprétations opposées de cette intervention.


Photo publiée par Dakaractu.
Photo publiée par Dakaractu.

À Thiès-Ouest, le dépôt de gravats sur le boulevard Barthimée, dans le quartier Mbour 1, alimente une polémique. Selon Dakaractu, le maire Mamadou Djité dénonce cette opération et met en cause des responsables de Pastef.

L’édile affirme avoir fait constater les faits et envisage d’éventuelles suites judiciaires.

Mis en cause dans cette affaire, Adama Diawara présente une version différente. Il revendique une initiative personnelle destinée, selon lui, à combler les trous de la chaussée et à faciliter la circulation. Il assure qu’une vingtaine de camions ont été mobilisés et annonce des travaux de nivellement ainsi qu’un apport de latérite.

Adama Diawara rejette toute intention de sabotage et précise que les deux autres personnes citées n’étaient pas informées de son initiative. Les responsabilités et les conditions de cette intervention restent ainsi contestées.

Source : Dakaractu.




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