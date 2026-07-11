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L'Actualité au Sénégal

Thiès : La colère noire des anciens cheminots face au silence des autorités


Rédigé le Lundi 13 Juillet 2026 à 16:59 | Lu 67 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La capitale du rail renoue avec ses vieux démons. Les ex-travailleurs de la régie ferroviaire haussent le ton pour réclamer le paiement de leurs pensions de retraite. Entre détresse sociale et promesses non tenues, le collectif menace de bloquer l'axe Thiès-Diamniadio.


L'atmosphère est lourde à la gare ferroviaire de Thiès. Les visages sont marqués par les années de service, mais surtout par le sentiment d’abandon. Réunis en assemblée générale, les membres du Collectif des Cheminots Retraités du Sénégal ont voté à l'unanimité le principe d'une nouvelle marche de protestation à travers les artères de la ville.
Un contentieux de 2 milliards de FCFA
Au cœur de cette colère se trouve un lourd contentieux financier qui s'éternise. Les anciens cheminots réclament l'apurement de leurs arriérés d'indemnités et une revalorisation de leurs pensions. Le montant total dû par l'État et les structures de gestion du rail est estimé à près de deux milliards de FCFA.
« Beaucoup d'entre nous sont tombés malades, certains sont décédés sans jamais voir la couleur de leur argent », déplore un représentant du collectif, la voix tremblante d'indignation. Pour ces pères de famille, la situation est devenue insoutenable face au coût de la vie.
L'appel pressant à l'État
Les manifestants interpellent directement les autorités étatiques et la direction des chemins de fer pour l'ouverture immédiate de négociations transparentes. Jusqu'ici, les accords de principe et les médiations locales n'ont débouché que sur des solutions temporaires, laissant les retraités dans une précarité permanente.
La balle est désormais dans le camp du gouvernement, qui devra agir vite pour éviter que la capitale du rail ne s'embrase à nouveau.

 


Lat Soukabé Fall

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