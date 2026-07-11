À l'approche du Grand Magal de Touba, les autorités religieuses ont réaffirmé leur volonté de faire de l'édition 2026 un événement consacré à la spiritualité, au recueillement et à la transmission des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.

Réuni le 11 juillet à Touba, le Comité d'organisation, présidé par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, a présenté le programme des préparatifs et rappelé les principes devant encadrer cette commémoration, placée cette année sous le thème « Les vertus ».

Le porte-parole du khalife général des mourides a souligné que le Grand Magal ne doit pas être assimilé à une manifestation folklorique. Il a rappelé que Touba est une cité religieuse dont les règles doivent être respectées par tous les visiteurs, précisant que toute activité contraire aux orientations du khalife général ne sera pas conforme à l'esprit de l'événement.

Les médias ont également été invités à privilégier une couverture mettant en avant les récitals du Saint Coran, les écoles coraniques, les mosquées et les différentes activités religieuses organisées durant le Magal, tout en évitant la diffusion de contenus susceptibles de porter atteinte au caractère sacré du pèlerinage.

Au cours de cette réunion, les recommandations du khalife général concernant le rôle des Baye Fall dans la préservation du caractère religieux de Touba ont aussi été rappelées.

Sur le plan organisationnel, le comité a dévoilé un programme couvrant la période du 1er au 19 Safar 1448 de l'Hégire. Les activités prévues porteront notamment sur les manifestations religieuses, les actions sociales et les dispositifs destinés à accueillir les fidèles.

Les autorités ont également annoncé un accompagnement des dahiras, kourels et associations mobilisés afin de renforcer la coordination des différentes activités liées au Grand Magal.

À travers ces orientations, le Comité d'organisation entend faire de cette édition un rendez-vous centré sur la foi, la méditation et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.

rts