Thiès – Korité à Moussanté : l’imam Tafsir Babacar Ndiour critique les abus sur les réseaux sociaux et les députés non exemplaires





À l’issue de la prière de l’Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Moussanté, à Thiès, l’imam Tafsir Babacar Ndiour a abordé plusieurs sujets liés à l’actualité.



Dans son intervention, il a d’abord pointé du doigt certains comportements observés sur les réseaux sociaux. Il a dénoncé les attitudes de personnes se présentant comme influenceurs ou journalistes, accusées selon lui de multiplier les propos négatifs à l’égard d’autrui. Il a également critiqué les prises de parole irrespectueuses visant les autorités, rappelant que la fonction présidentielle doit être traitée avec considération.



Abordant ensuite le rôle des parlementaires, l’imam a estimé que les députés ne doivent pas se considérer comme au-dessus des règles. Il a mis en cause le mode de sélection de certains élus, affirmant que des personnes sans expérience ni connaissance des affaires publiques peuvent accéder à ces fonctions, ce qui, selon lui, limite leur capacité à contribuer efficacement au développement du pays.



Poursuivant son sermon, il a insisté sur l’exigence d’exemplarité liée à la fonction de député, estimant que le comportement doit être à la hauteur du titre. Il a ainsi critiqué les attitudes qu’il juge contraires aux valeurs attendues de ces représentants.



Par ailleurs, le guide religieux a évoqué la question de l’utilisation de certains types de ressources financières, exprimant sa désapprobation face à leur implication dans la gestion publique.



Enfin, il a salué l’organisation de la fête de l’Indépendance à Thiès, tout en reconnaissant les efforts réalisés dans le cadre de projets de développement de la ville, en référence aux initiatives portées par Idrissa Seck.

