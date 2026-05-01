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Saraya : des sites d’orpaillage clandestin démantelés par le GARSI 2


Rédigé le Mercredi 6 Mai 2026 à 07:35 | Lu 47 fois Rédigé par


Une opération du GARSI 2 a permis de démanteler plusieurs sites d’orpaillage illégal dans la zone de Saraya, avec la saisie d’un important matériel d’exploitation.


Saraya : des sites d’orpaillage clandestin démantelés par le GARSI 2

 

Une opération conduite le 5 mai 2026 par les éléments du GARSI 2, basés à Moussala, a ciblé des activités d’orpaillage clandestin dans la zone de Saraya, plus précisément aux abords du village de Dialodacoto.
Cette intervention s’inscrit dans le cadre des actions menées contre l’exploitation illégale des ressources naturelles, un phénomène en progression dans l’est du pays. Sur place, les forces ont procédé à la destruction de plusieurs installations utilisées pour l’extraction artisanale d’or.
Les opérations ont également permis de mettre la main sur un lot important d’équipements, comprenant 17 groupes électrogènes, 14 marteaux-piqueurs ainsi que deux panneaux solaires de petite taille, illustrant l’ampleur des activités menées sur ces sites.
L’orpaillage clandestin représente un défi majeur, en raison de ses impacts sur l’environnement, de l’utilisation de substances dangereuses, des problèmes d’insécurité qu’il peut engendrer dans les zones rurales, ainsi que des pertes économiques pour l’État.



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