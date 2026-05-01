Assemblée nationale : examen prévu d’une modification du règlement intérieur

La Commission des lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée nationale du Sénégal se réunira ce mercredi 6 mai 2026 à 15 heures pour examiner une proposition de modification de son règlement intérieur, selon une source parlementaire.

Les membres de cette commission étudieront la proposition de loi organique n°10/2026 portant sur la révision de l’article 118. L’information figure dans une note signée par Abdoulaye Tall, président de ladite commission.

L’article concerné s’inscrit dans le chapitre relatif aux incompatibilités entre le mandat de député et l’exercice d’autres fonctions.