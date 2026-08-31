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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès-Est : découverte macabre dans le verger d’un ancien gendarme
Un drame a suscité l’émoi à Thiès, où un ancien gendarme a été retrouvé sans vie dans son verger. La découverte macabre a eu lieu dans des circonstances qui restent à déterminer.
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Mardi 8 Septembre 2026 - 17:03 Fuite vers Matam : un charlatan arrêté après la disparition d’une femme mariée
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Mardi 8 Septembre 2026 - 16:59 Thiès : Pour les ordonnances de sa mère, il commet un vol et écope de 2 mois ferme
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Thiès : Ousmane Diop charge le pouvoir et présente Amadou Bâ comme « l’homme de la situation »
Nouvelle Responsabilité : Le message fort d’Ousmane Diop à Thiès
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LE COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2026
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