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Thiès-Est : découverte macabre dans le verger d’un ancien gendarme


Rédigé le Mercredi 9 Septembre 2026 à 01:51 | Lu 87 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame a suscité l’émoi à Thiès, où un ancien gendarme a été retrouvé sans vie dans son verger. La découverte macabre a eu lieu dans des circonstances qui restent à déterminer.


Thiès-Est : découverte macabre dans le verger d’un ancien gendarme
Selon nos sources, l’ancien gendarme vivait depuis plusieurs années dans son verger, où il avait installé son domicile. Il aurait été retrouvé pendu sur les lieux.
 
L’alerte a rapidement été donnée après la découverte du corps. Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place pour procéder aux opérations nécessaires. La dépouille a ensuite été acheminée à la morgue du centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.
 
 
D’après les premiers éléments rapportés, l’homme aurait récemment connu des problèmes de santé. Toutefois, les circonstances exactes de son décès devront être établies par les autorités compétentes.
 
 
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises du drame. Les investigations permettront notamment de recueillir les témoignages des proches et des personnes qui connaissaient la victime.
 
 
Cette disparition brutale plonge ainsi les proches de l’ancien gendarme dans la consternation. À Thiès, l’affaire suscite également de nombreuses interrogations, dans l’attente des conclusions des autorités chargées de l’enquête.


Lat Soukabé Fall

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