Thiès : Deux coépouses s’affrontent devant le tribunal pour un simple étendoir à linge


Rédigé le Jeudi 18 Décembre 2025 à 21:58 | Lu 24 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène aussi banale qu’inattendue a viré à l’affrontement physique à Thiès. S. Aïdara et M. Mbodj, coépouses domiciliées au quartier Darou Salam, en sont venues aux mains devant le tribunal d’instance, à la suite d’un différend autour… d’un étendoir à linge.


Selon les éléments retenus à l’audience, les relations entre les deux femmes étaient déjà fortement dégradées. Les tensions au sein du foyer polygamique étaient permanentes, alimentées par des querelles quotidiennes et une cohabitation devenue explosive. L’incident de l’étendoir n’aura été que l’élément déclencheur d’un conflit plus profond.
 
Le jour des faits, alors qu’elles se rendaient au tribunal pour une affaire administrative, une dispute éclate à nouveau entre S. Aïdara et M. Mbodj. Les échanges verbaux dégénèrent rapidement en bagarre, sous le regard médusé de plusieurs témoins présents aux abords de la juridiction. Coups, tiraillements et insultes s’enchaînent avant que les forces de l’ordre n’interviennent pour les séparer.
 
Après l’altercation, chacune des coépouses a porté plainte contre l’autre, s’accusant mutuellement de violences et voies de fait. Interpellées puis traduites devant la justice, elles ont été jugées pour violences réciproques.
 
À la barre, les deux femmes ont reconnu l’existence de tensions constantes dans leur foyer, tout en rejetant la responsabilité de la bagarre sur l’autre. Le tribunal, après avoir écouté les versions contradictoires, a rappelé la gravité de tels comportements, d’autant plus qu’ils se sont produits devant une institution judiciaire.
 
Cette affaire, aussi insolite que révélatrice, met une fois de plus en lumière les difficultés de la cohabitation dans certains ménages polygamiques, où des conflits non résolus peuvent dégénérer en violences, parfois pour des motifs en apparence dérisoires.


Lat Soukabé Fall

