Centres de détention : 1 390 nouvelles places créées pour renforcer les capacités d’accueil

L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Jeudi 18 Décembre 2025 à 14:52 | Lu 44 fois Rédigé par


Entre 2024 et 2025, l’administration pénitentiaire a créé 1 390 places supplémentaires dans les centres de détention afin de réduire la surpopulation carcérale et d’améliorer les conditions des détenus, selon son directeur général.


L’administration pénitentiaire a procédé à d’importants travaux d’extension ayant permis la création de 1 390 places supplémentaires dans les établissements de détention sur la période 2024-2025. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du budget mis à disposition par l’État, a indiqué le directeur général de l’administration pénitentiaire, l’inspecteur Aliou Ciss.

Selon lui, ces extensions visent à accroître les capacités d’accueil, à atténuer la surpopulation carcérale et à améliorer les conditions de vie des personnes détenues. Il s’exprimait mercredi à Saly-Portudal, lors d’un atelier consacré au renforcement des capacités du personnel pénitentiaire sur la protection et la promotion des droits des détenus, organisé en collaboration avec Amnesty International.

Aliou Ciss a également fait état d’un programme de modernisation des infrastructures judiciaires prévoyant la construction de neuf établissements pénitentiaires à l’échelle nationale. Il a précisé que deux projets sont déjà en phase de réalisation, notamment le centre pénitentiaire du camp de Sébikotane, implanté au pôle urbain de Diamniadio, avec une capacité annoncée de 2 500 places.

Un autre établissement, la Maison d’arrêt et de correction de Fatick, est également programmé, avec une capacité d’accueil estimée à 500 places.

S’agissant de l’amélioration des conditions de détention et de la préparation à la réinsertion sociale, le directeur général a salué la revalorisation de l’indemnité journalière destinée à l’entretien des détenus, passée de 1 152 francs CFA sur la période 2022-2024 à 1 300 francs CFA en 2025.

Il a en outre signalé le recrutement de cuisinières professionnelles dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, une mesure destinée à améliorer la qualité de l’alimentation servie aux détenus.




