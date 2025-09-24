|
Thies Atelier de formation des acteurs de l'immobilier
Rédigé le Mercredi 1 Octobre 2025 à 09:10 | Lu 30 fois Rédigé par Rédaction
Thiès : Atelier de formation des acteurs de l’immobilier
Lat Soukabé Fall - 28/09/2025 - 0 Commentaire
Organisé par l’Association des Acteurs Immobiliers de Thiès Les vendredi 27 et samedi 28 septembre, le Cyber Campus de Thiès a accueilli un atelier de formation destiné aux professionnels du secteur...
Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement
Lat Soukabé Fall - 22/09/2025 - 0 Commentaire
Actualités
150 kg de chanvre saisis à Djinack Bara : une filature, un enfant convoyeur et une rébellion villageoise
Lat Soukabé Fall - 01/10/2025 - 0 Commentaire
Une opération de police tourne à l’émeute dans la région de Karang Karang (Sénégal) – L’affaire a tout d’un scénario de film policier. Les éléments du commissariat spécial de Karang, en poste avancé...
Fièvre de la vallée du Rift à Saint-Louis : le moustique culex au cœur de la propagation rapide
Rédaction - 01/10/2025 - 0 Commentaire
