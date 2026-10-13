Thierno Alia Mbengue, parrain d’une finale remportée par l’ASC Bayal

L’ASC Bayal tient son trophée ! Au terme d’une finale particulièrement disputée face à l’UBA, l’équipe s’est adjugé le titre de championne zonale à Thiès. Les deux formations se sont neutralisées sur le score de 0-0 durant le temps réglementaire, obligeant les finalistes à se départager lors de la fatidique séance des tirs au but.



Dans cet exercice où chaque tir pouvait faire basculer le sort de la rencontre, les joueurs de Bayal ont fait preuve de sang-froid pour finalement s’imposer sur le score de 10 tirs au but à 9. Une victoire arrachée au bout du suspense, qui permet à l’ASC Bayal de monter sur le toit de la zone et de célébrer un sacre attendu.





Une troisième finale consécutive couronnée par un titre

Thierno Alia Mbengue, parrain d’une finale mémorable

Cette consécration revêt une importance particulière pour l’ASC Bayal, qui disputait sa troisième finale zonale consécutive. Après avoir atteint ce stade de la compétition à plusieurs reprises, le club a cette fois réussi à franchir la dernière marche pour s’offrir le titre de championne zonale.Cette victoire récompense le parcours de l’équipe et vient renforcer sa place dans le paysage du football populaire à Thiès. Face à une formation de l’UBA qui a tenu tête à son adversaire durant toute la rencontre, Bayal a su rester dans le match avant de faire la différence lors de la séance des tirs au but.La finale était placée sous le parrainage de Thierno Alia Mbengue. Ce rendez-vous sportif aura ainsi été marqué par le sacre de l’ASC Bayal, au terme d’une confrontation dont le dénouement s’est joué sur le plus petit écart lors de la séance des tirs au but.Pour les joueurs, les dirigeants et les supporters de Bayal, le coup de sifflet final a ouvert la voie à la célébration d’un titre qui vient récompenser leur parcours. La troisième finale consécutive aura finalement été la bonne pour l’ASC Bayal, désormais championne zonale.