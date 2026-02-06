Drame au garage de Colobane : un jeune mortellement poignardé après une violente altercation

Les faits se sont produits mercredi aux environs de 12 heures, selon des témoins présents sur les lieux. Une altercation aurait éclaté entre la victime et son ami, identifié comme A. Tine, pour des raisons encore inconnues.





Après un premier échange tendu, le suspect aurait quitté les lieux avant de revenir armé d’un couteau. Profitant de l’effet de surprise, il aurait asséné plusieurs coups mortels à Boy Sérére, qui s’est effondré sous les yeux des passants.





L’agresseur présumé a tenté de s’échapper, mais il a été interpellé par les forces de l’ordre à proximité du garage des cars rapides de la gare de Colobane.





La victime, grièvement blessée, n’a pas survécu. Une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du différend et établir les responsabilités.





Ce drame relance les inquiétudes sur la violence urbaine et l’insécurité dans certains espaces publics de la capitale.

