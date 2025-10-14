Menu
L'Actualité au Sénégal

Thiadiaye : un commerçant condamné à 3 ans de prison pour actes contre nature sur un jeune homme


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 11:49 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Tribunal de grande instance de Mbour a rendu, ce lundi, son verdict dans une affaire de mœurs qui a secoué la localité de Thiadiaye. Deux individus, un commerçant et un jeune homme, ont été reconnus coupables d’« actes contre nature ».


Le principal accusé, I. Niane, commerçant bien connu dans la zone, a écopé de trois ans de prison ferme. Son coaccusé, N. S., âgé de 18 ans, a pour sa part été condamné à trois mois d’emprisonnement.

Selon les informations , les faits remontent à plusieurs semaines. Originaire de Touba, le jeune N. S. aurait été placé sous l’influence de Niane, décrit comme un homme manipulateur recourant à des pratiques mystiques pour attirer sa victime. Sous cette emprise, le commerçant aurait entretenu avec lui des rapports sexuels à plusieurs reprises.

Lors du procès, une vidéo compromettante a été produite devant la barre, confirmant la nature de leur relation. Le procureur, évoquant « l’influence néfaste et dégradante » exercée par le commerçant sur le jeune homme, a requis des peines exemplaires.

La défense, de son côté, a tenté d’obtenir la clémence du tribunal en invoquant de prétendus troubles psychologiques chez Niane — un argument rejeté par la cour.

Au terme des débats, le tribunal a reconnu la culpabilité des deux prévenus, estimant que les faits étaient suffisamment établis par les éléments du dossier, notamment la vidéo versée aux débats.



Lat Soukabé Fall

