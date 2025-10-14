Thiadiaye : un commerçant condamné à 3 ans de prison pour actes contre nature sur un jeune homme

Le principal accusé, I. Niane, commerçant bien connu dans la zone, a écopé de trois ans de prison ferme. Son coaccusé, N. S., âgé de 18 ans, a pour sa part été condamné à trois mois d’emprisonnement.



Selon les informations , les faits remontent à plusieurs semaines. Originaire de Touba, le jeune N. S. aurait été placé sous l’influence de Niane, décrit comme un homme manipulateur recourant à des pratiques mystiques pour attirer sa victime. Sous cette emprise, le commerçant aurait entretenu avec lui des rapports sexuels à plusieurs reprises.



Lors du procès, une vidéo compromettante a été produite devant la barre, confirmant la nature de leur relation. Le procureur, évoquant « l’influence néfaste et dégradante » exercée par le commerçant sur le jeune homme, a requis des peines exemplaires.



La défense, de son côté, a tenté d’obtenir la clémence du tribunal en invoquant de prétendus troubles psychologiques chez Niane — un argument rejeté par la cour.



Au terme des débats, le tribunal a reconnu la culpabilité des deux prévenus, estimant que les faits étaient suffisamment établis par les éléments du dossier, notamment la vidéo versée aux débats.

