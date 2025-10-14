Menu
Tivaouane : Interdiction des ventes illégales et occupations sur les axes majeurs de la ville


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 14:26


La préfecture de Tivaouane interdit les activités commerciales illégales sur plusieurs avenues pour sécuriser l'espace urbain. Sanctions prévues en cas d'infraction.


Réorganisation urbaine à Tivaouane : Interdiction des activités commerciales sur certaines voies

La préfecture de Tivaouane a pris un arrêté interdisant toute activité commerciale ou occupation non autorisée sur plusieurs axes stratégiques de la commune. Cette décision s’inscrit dans une démarche de sécurisation de l’espace public et de réaménagement urbain.

Parmi les zones concernées figurent notamment l’avenue Palla Mbaye, l’avenue El Hadji Sy, la Route Nationale 2 (RN2) dans sa portion traversant la ville, ainsi que les voies ferrées locales.

L’arrêté interdit également de manière formelle la vente d’animaux en dehors des lieux désignés à cet effet sur l’ensemble du territoire communal.

Les contrevenants s’exposent à des sanctions conformément à la législation en vigueur. La mise en œuvre de cette mesure sera assurée par le maire de la commune et les forces de sécurité, qui sont chargés de son application stricte.

 

