L'Actualité au Sénégal

Matam : un homme déjà poursuivi pour violence retourne chez lui et attaque ses voisins


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 14:19 | Lu 37 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Arona Ngaïdo, déjà poursuivi pour « coups et blessures volontaires » sur son frère A. Kane, est de nouveau au centre d’une affaire judiciaire à Matam. Selon le journal L’Observateur, l’homme avait été mis en liberté provisoire jeudi dernier, en attendant sa comparution devant le tribunal de grande instance, après avoir ligoté et battu son frère au sang, l’accusant de vol.


À peine de retour chez lui, Arona Ngaïdo s’en est pris à trois de ses voisins, S. Konté, A. A. Kane et S. Konté. Convaincu qu’ils étaient responsables de sa détention précédente, il les a accusés d’avoir alerté la gendarmerie. Armé d’une machette, il a tenté de les agresser physiquement, provoquant un échange de coups avant que les victimes ne réussissent à le maîtriser.

Les victimes, conscientes de la dangerosité du mis en cause, se sont rendues à la gendarmerie de Semme pour déposer plainte. Lors de sa convocation, Arona Ngaïdo a reconnu les faits et a expliqué que sa réaction était motivée par une volonté de vengeance contre ses voisins, qu’il tenait pour responsables de son incarcération.

Après sa garde à vue, le cultivateur a été déféré au parquet de Matam lundi dernier, où un mandat de dépôt a été prononcé à son encontre. L’affaire est désormais en cours d’instruction, et le suspect restera détenu en attendant son procès.



Lat Soukabé Fall

