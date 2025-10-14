Matam : un homme déjà poursuivi pour violence retourne chez lui et attaque ses voisins

À peine de retour chez lui, Arona Ngaïdo s’en est pris à trois de ses voisins, S. Konté, A. A. Kane et S. Konté. Convaincu qu’ils étaient responsables de sa détention précédente, il les a accusés d’avoir alerté la gendarmerie. Armé d’une machette, il a tenté de les agresser physiquement, provoquant un échange de coups avant que les victimes ne réussissent à le maîtriser.



Les victimes, conscientes de la dangerosité du mis en cause, se sont rendues à la gendarmerie de Semme pour déposer plainte. Lors de sa convocation, Arona Ngaïdo a reconnu les faits et a expliqué que sa réaction était motivée par une volonté de vengeance contre ses voisins, qu’il tenait pour responsables de son incarcération.



Après sa garde à vue, le cultivateur a été déféré au parquet de Matam lundi dernier, où un mandat de dépôt a été prononcé à son encontre. L’affaire est désormais en cours d’instruction, et le suspect restera détenu en attendant son procès.

