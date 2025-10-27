|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Thiès-Ville : Réunion de rentrée 2025-2026 sous le signe de la performance 27/10/2025 Réussir ensemble avec Habib Vitin 24/10/2025 Thiès : Ouverture du Forum Islamique pour la Paix 18/10/2025 L’école n’est pas une caserne : repensons la rentrée autrement Par Lamine Aysa Fall 15/10/2025 Hommage à Mohamed NDIAYE, comme si Robert nous était conté 14/10/2025
L'Actualité au Sénégal
Tera Meeting Ousmane Sonko ou Niakhtou National? Les Thiessois se Prononcent
Rédigé le Vendredi 7 Novembre 2025 à 09:31 | Lu 46 fois Rédigé par Rédaction
Dans la même rubrique :
|
Jeudi 6 Novembre 2025 - 11:45 Foire Internationale de Thiès : Les Femmes Transformatrices exposent leurs Produits
|
Jeudi 6 Novembre 2025 - 00:41 Visite de la Foire Internationale : Le Maire Babacar Diop satisfait par l'organisation de Dame Sall
Actualité à Thiès
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Tivaouane : lancement d’un grand projet de drainage des eaux pluviales par l’ONAS
Rédaction - 07/11/2025 - 0 Commentaire
Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement lance à Tivaouane un projet de drainage des eaux pluviales, financé à plus de 7,5 milliards FCFA, pour améliorer le cadre de vie et renforcer la...
Touba : découverte d’une femme sans vie dans une maison abandonnée près du marché Ocass
Rédaction - 06/11/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com