Tentative d’émigration irrégulière déjouée au large de Fatick : 110 candidats arrêtés

Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 décembre 2025, au large des côtes de la région de Fatick. Alertées à temps, les forces de l’ordre ont mené une opération coordonnée qui a permis d’intercepter les candidats à l’exil avant leur départ effectif.



Cette intervention a été conduite par la brigade territoriale de Fimela, avec l’appui de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Fatick. Elle s’inscrit dans le cadre du dispositif renforcé de lutte contre l’émigration clandestine mis en place par les autorités sénégalaises, particulièrement dans les zones côtières jugées sensibles.



Cet énième démantèlement d’un réseau ou tentative de départ souligne la persistance du phénomène migratoire irrégulier dans le centre-ouest du pays, malgré les multiples opérations de sécurisation et les campagnes de sensibilisation. Les personnes interpellées ont été placées à la disposition des autorités compétentes pour les besoins de l’enquête.

