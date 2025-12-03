Menu
Tentative d’émigration irrégulière déjouée au large de Fatick : 110 candidats arrêtés


Rédigé le Mercredi 10 Décembre 2025 à 10:32 | Lu 28 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La gendarmerie nationale sénégalaise a mis en échec une nouvelle tentative d’émigration irrégulière par voie maritime, conduisant à l’interpellation de 110 personnes qui tentaient de rejoindre l’Europe en passant par la Gambie.


Tentative d’émigration irrégulière déjouée au large de Fatick : 110 candidats arrêtés

Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 décembre 2025, au large des côtes de la région de Fatick. Alertées à temps, les forces de l’ordre ont mené une opération coordonnée qui a permis d’intercepter les candidats à l’exil avant leur départ effectif.

Cette intervention a été conduite par la brigade territoriale de Fimela, avec l’appui de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Fatick. Elle s’inscrit dans le cadre du dispositif renforcé de lutte contre l’émigration clandestine mis en place par les autorités sénégalaises, particulièrement dans les zones côtières jugées sensibles.

Cet énième démantèlement d’un réseau ou tentative de départ souligne la persistance du phénomène migratoire irrégulier dans le centre-ouest du pays, malgré les multiples opérations de sécurisation et les campagnes de sensibilisation. Les personnes interpellées ont été placées à la disposition des autorités compétentes pour les besoins de l’enquête.



Lat Soukabé Fall

