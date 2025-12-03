Menu
Pambal, Serif Pengou : Les habitants réclament leurs terres


Mercredi 10 Décembre 2025


À Pambal, localité de la commune de Serif Pengou, un conflit foncier secoue la population depuis dix ans. Les habitants revendiquent leurs terres dans le cadre d’une collaboration avec des investisseurs privés, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une vente, mais d’un partenariat pour exploiter certaines parcelles.


Malheureusement, ce partenariat n’a pas permis aux habitants de cultiver leurs terrains pendant trois années consécutives, période pendant laquelle la population a été privée de ses principales sources de revenus agricoles. En compensation, les autorités avaient versé 10 millions de francs CFA aux riverains.

Cette année, certains habitants ont décidé de reprendre la culture de leurs terres, estimant agir dans le cadre de leurs droits et de l’accord initial. Cependant, cette initiative a déclenché de nouvelles tensions avec les parties prenantes du partenariat, et les habitants ont été convoqués au tribunal de Thiès. Cette convocation vise à clarifier le statut légal des parcelles et à déterminer si la reprise des cultures était conforme aux accords établis.

Les habitants dénoncent un manque de transparence dans la gestion de la collaboration et estiment que leurs droits fonciers doivent être pleinement respectés. Selon eux, la situation illustre les difficultés auxquelles les populations rurales sont confrontées lorsqu’elles collaborent avec des investisseurs, notamment en termes de suivi et de protection des droits sur leurs terres.

Actuellement, la tension reste palpable à Pambal. La population espère une intervention rapide des autorités supérieures pour régler ce conflit de longue date et garantir que leurs droits fonciers ne soient pas bafoués. Les habitants insistent sur le fait qu’ils ne cherchent pas à nuire aux investisseurs, mais réclament simplement justice et le respect de leurs terres, héritage de plusieurs générations.






