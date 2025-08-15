Tambacounda : le déficit d’enseignants pointé dans la baisse des résultats scolaires

L’inspecteur d’académie de Tambacounda, Assane Mbengue, attribue la régression des résultats scolaires dans sa région au déficit d’enseignants, au manque de formation continue et à l’inexpérience des jeunes recrues. Selon lui, de nombreuses classes commencent les cours avec plusieurs mois de retard, ce qui impacte négativement la scolarité.



En 2025, le taux de réussite au baccalauréat général est de 42,34 % contre 44,49 % en 2024, tandis que le bac technique a chuté à 86,42 % contre 95,71 % l’an passé. Pour le CFEE, le taux est de 63,56 % contre 64,05 % en 2024. À l’inverse, le BFEM a progressé à 89,55 % contre 87,52 % l’année précédente, et l’entrée en sixième atteint 80,83 % contre 79,54 %.



aps

