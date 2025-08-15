Tambacounda : 300 ménages sinistrés des inondations reçoivent des vivres

Le maire de Tambacounda, Pape Banda Dièye, a procédé mardi à la remise de vivres à 300 ménages touchés par les inondations causées par les fortes pluies du 14 août dans cette partie du Sénégal oriental.



L’aide se compose de sacs de riz, de sucre et d’huile.



« Nous avons recensé 350 ménages impactés cette année par les inondations à Tambacounda. Mais ce soutien va concerner 300 ménages, car les autres avaient déjà bénéficié d’une première aide », a expliqué le maire lors de la cérémonie. Il a salué les initiatives de solidarité déployées par des bonnes volontés pour appuyer les sinistrés.



Le préfet du département, Alioune Badara Mbengue, a également remercié les acteurs qui ont apporté les premiers secours aux populations. Il a toutefois regretté la vulnérabilité de certaines habitations en banco ou en banco amélioré, peu résistantes face aux intempéries.



Au-delà des mesures d’urgence, le préfet a annoncé des actions structurelles pour réduire durablement les risques liés aux crues du fleuve Mamacounda. « Il faudra recenser les habitants installés dans le lit ou dans les emprises du cours d’eau afin d’envisager leur déplacement vers des zones plus adaptées », a-t-il souligné.



Selon les relevés météorologiques, Tambacounda a enregistré le 14 août un cumul de 145,5 mm de pluie. Ces précipitations ont inondé plusieurs habitations et ateliers situés le long du Mamacounda, qui traverse la ville d’est en ouest sur plusieurs kilomètres.



✅ Aps



