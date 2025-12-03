CEDEAO : le Sénégal élu à la présidence de la Commission pour la période 2026-2030





Le Ministère de l’Intégration Africaine, des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a annoncé, dans un communiqué officiel, l’élection du Sénégal à la présidence de la Commission de l’Organisation pour la période 2026-2030.



Cette décision a été prise lors de la 68e session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, tenue le 14 décembre 2025 à Abuja.



Selon le ministère, il s’agit d’une première pour le Sénégal, fruit d’un processus de concertations approfondies menées au sein de l’espace communautaire. Le communiqué met en avant le rôle jugé déterminant du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont le leadership, la vision et les orientations stratégiques ont contribué à l’aboutissement favorable de la candidature sénégalaise.



Cette élection est présentée comme une reconnaissance du rôle du Sénégal au sein de la CEDEAO et plus largement en Afrique, reflétant la confiance et l’estime accordées par les États membres.



À cette occasion, le Sénégal a réaffirmé son engagement en faveur du renforcement de la CEDEAO ainsi que de la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans l’espace ouest-africain.

