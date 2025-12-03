|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
COMMUNIQUÉ GUEUM SA BOPP « LES JAMBAARS » SOUTIENT LA CAUSE DES ÉTUDIANTS 03/12/2025 Thiès : Babacar Diop lance les grands travaux 23/11/2025 Thiès : Deux Nouvelles Machines d’Imagerie Médicale Modernisent l’Hôpital Régional Amadou Sakhir Ndiéguéne 23/11/2025 Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente 17/11/2025 Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville 16/11/2025
L'Actualité au Sénégal
TRISTE ACCIDENT D'UN BOULANGER A THIES, SON ASSISTANT REVIENT SUR LES FAITS
Rédigé le Dimanche 14 Décembre 2025 à 08:30 | Lu 31 fois Rédigé par Rédaction
Dans la même rubrique :
|
Samedi 13 Décembre 2025 - 05:59 Coopération Thiès–Russie : sept nouveaux bacheliers honorés avant leur départ pour les universités russes
|
Mardi 2 Décembre 2025 - 19:39 Thiès : un chauffeur perd la vie entre km50 et Sébikhotane, les chauffeurs montent au créneau
Actualité à Thiès
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...
Mobilisation à Thiès : les employés des chemins de fer redonnent éclat à la gare
Lat Soukabé Fall - 12/12/2025 - 0 Commentaire
Actualités
CAN 2025 : Pape Thiaw mise sur l’expérience et la cohérence pour les Lions
Rédaction - 14/12/2025 - 0 Commentaire
Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé sa liste pour la CAN 2025, combinant cadres expérimentés et talents confirmés afin de défendre les couleurs du Sénégal. Après plusieurs semaines...
Le Président Bassirou Diomaye Faye à Abuja pour le sommet de la CEDEAO
Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com