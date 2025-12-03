Menu
L'Actualité au Sénégal

Guet Ndar : les deux pirogues portées disparues retrouvées, tous les pêcheurs sains et saufs après plus de dix jours d’angoisse


Rédigé le Dimanche 14 Décembre 2025 à 13:20 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Après plus de dix jours d’une inquiétude intense, la population de Guet Ndar peut enfin pousser un soupir de soulagement. Les deux pirogues signalées disparues en mer ont été retrouvées et l’ensemble des pêcheurs à bord sont en vie et en bonne santé.


La découverte a été faite par de jeunes pêcheurs qui n’avaient jamais cessé les recherches en haute mer. La nouvelle s’est rapidement répandue dans ce quartier emblématique de pêcheurs de Saint-Louis, provoquant une vague d’émotion et de joie parmi les familles, restées pendant plusieurs jours sans le moindre signe de vie de leurs proches.

À Guet Ndar, où la pêche artisanale demeure le pilier de l’économie locale, chaque disparition en mer ravive la peur et rappelle les dangers permanents auxquels font face les pêcheurs. Cette issue heureuse a donc été accueillie avec ferveur, ponctuée de prières, de remerciements et de moments de recueillement.

Si les circonstances exactes de la disparition des deux embarcations restent encore à élucider, cette nouvelle apporte un immense réconfort à une communauté souvent éprouvée, mais profondément solidaire face aux épreuves imposées par la mer.



Lat Soukabé Fall

