Guet Ndar : les deux pirogues portées disparues retrouvées, tous les pêcheurs sains et saufs après plus de dix jours d’angoisse

La découverte a été faite par de jeunes pêcheurs qui n’avaient jamais cessé les recherches en haute mer. La nouvelle s’est rapidement répandue dans ce quartier emblématique de pêcheurs de Saint-Louis, provoquant une vague d’émotion et de joie parmi les familles, restées pendant plusieurs jours sans le moindre signe de vie de leurs proches.



À Guet Ndar, où la pêche artisanale demeure le pilier de l’économie locale, chaque disparition en mer ravive la peur et rappelle les dangers permanents auxquels font face les pêcheurs. Cette issue heureuse a donc été accueillie avec ferveur, ponctuée de prières, de remerciements et de moments de recueillement.



Si les circonstances exactes de la disparition des deux embarcations restent encore à élucider, cette nouvelle apporte un immense réconfort à une communauté souvent éprouvée, mais profondément solidaire face aux épreuves imposées par la mer.

