Thiès : un chauffeur perd la vie entre km50 et Sébikhotane, les chauffeurs montent au créneau

Les chauffeurs de la zone se sont rapidement regroupés sur les lieux, dénonçant non seulement la vitesse excessive des automobilistes mais surtout ce qu’ils considèrent comme une négligence des forces de l’ordre. Selon eux, la police et les agents de la circulation ne contrôlent pas suffisamment la vitesse des véhicules, mettant en danger la vie des conducteurs.



« Ce n’est pas la première fois qu’un de nos collègues est victime d’un accident évitable. Nous en avons assez de voir nos amis mourir alors que les forces de l’ordre ferment les yeux », déclare un représentant des chauffeurs. Certains ont même bloqué temporairement la circulation pour manifester leur mécontentement et attirer l’attention des autorités.



Les autorités locales ont assuré qu’une enquête serait ouverte pour déterminer les responsabilités exactes dans cet accident et que des mesures seraient prises pour renforcer la sécurité routière. Toutefois, les chauffeurs réclament des actions immédiates.



Cet incident relance le débat sur la sécurité routière et la responsabilité des forces de l’ordre dans la prévention des accidents mortels. La colère des chauffeurs témoigne d’une frustration croissante face à ce qu’ils perçoivent comme un laxisme qui coûte la vie à leurs collègues.

